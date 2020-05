Salò, investito in bicicletta: la vittima è Francesco Trapin

A meno di 24 ore dal tragico incidente sulla Gardesana è stato identificato il ciclista che martedì pomeriggio a Salò ha perso la vita: si tratta di Francesco Trapin, classe 1943 e 73 anni da compiere a ottobre, originario di Mezzocorona, provincia di Trento, ma da pochi mesi residente a Gargnano (il paese dove da tempo abita la figlia).

Non era dunque molto lontano da casa quando poco dopo le 16, sulla Ss45bis, Trapin si è schiantato contro un camion che viaggiava nella corsia opposta di marcia, probabilmente a causa di un malore. La dinamica, infatti, non è ancora stata chiarita a fondo: i rilievi sono stati affidati agli agenti di Polizia Stradale e Polizia Locale.

Abitava da pochi mesi a Gargnano

Ci sono volute diverse ore per identificare la salma, poiché Trapin era sprovvisto di documenti: in tasca solo qualche foglietto, che aveva fatto comunque desumere si trattasse di un italiano residente in zona. Si era trasferito nel marzo scorso insieme alla moglie Marisa a Villavetro di Gargnano. Come detto, lascia anche una figlia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande appassionato di musica e di storia, Trapin è stato tra i fondatori della Compagnia Schutzen di Mezzocorona: un tempo una milizia volontaria asburgica volta alla difesa del territorio, oggi sono associazioni folkloristiche ispirate alle tradizioni dei bersaglieri tirolesi. La salma è già a disposizione dei familiari: nelle prossime ore saranno organizzati i funerali.