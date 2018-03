Auto si schianta contro il muro, abbattuta la centralina di A2A: quartiere al buio

Prima il forte boato, poi il buio totale. Sabato movimentato per i residenti di via Fornaci, svegliati nel cuore della notte dal frastuono creato da un violento incidente, poi rimasti senza luce per alcune ore. Tutto è successo intorno all'una e trenta: un'Alfa Romeo, guidata da un 18enne, è uscita di strada all'uscita di una rotonda, finendo la sua corsa contro il muro di una casa al civico 2.

Nel violento schianto l'auto è finita contro una centralina di A2A, posizionata sulla facciata esterna del caseggiato, abbattendola. Per il conducente e il coetaneo a bordo del veicolo tanta, tantissima, paura, e qualche contusione, ma pare nulla di grave.

Entrambi sono stati trasportati, a bordo di un'autolettiga, alla Poliambulanza e sottoposti alle cure del caso: come detto, le loro condizioni non sono critiche e sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco.

Le case della zona e le strade sono rimaste parecchie ore senza corrente: i tecnici dell'azienda fornitrice di energia elettrica hanno ripristinato la corrente per i privati nella mattinata di domenica, mentre la via resterà al buio fino a lunedì.

Non sarebbe la prima volta che la centralina viene danneggiata da un'auto finita fuori strada: in quel tratto si sarebbero verificati già diversi incidenti, l'ultimo lo scorso 18 febbraio.