Malore al volante: auto sbanda e si schianta contro un palo della luce

Il malore, lo schianto contro un palo e la corsa in ospedale. Attimi di paura quelli vissuti lunedì sera nella zona industriale di Flero. Vittima del brutto incidente un 43enne: l'uomo è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza.

Tutto è accaduto verso le 19.30 in via XX Settembre, in località Zerbino. Il 43enne si era messo in auto dopo una giornata di lavoro: avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del veicolo, che ha finito per schiantarsi contro un palo della luce. L'impatto non sarebbe stato violento, ma le condizioni del giovane uomo sono inizialmente apparse critiche.

Scattato l'allarme sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: il 43enne è stato estratto dall'abitacolo dai sanitari del 118, poi è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, per fortuna, sono migliorate: è stato dimesso martedì mattina.