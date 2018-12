Auto fuori strada abbatte le tubature del gas: tanta paura, esplosione sfiorata

Davvero una tragedia sfiorata, e per due volte: prima l'incidente stradale, in cui una Bmw serie 3 “carica” di ragazzi (in auto erano in cinque) è uscita di strada è si è schiantata contro il muretto di una casa. Poi il botto mancato per un soffio: l'auto ha colpito anche il contatore esterno del gas metano, facendo saltare qualche tubo. E sarebbe bastata una scintilla per provocare chissà quale esplosione.

Non è andata così, per fortuna: grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco si è evitato il peggio. Lo schianto mercoledì sera quando mancava poco alla mezzanotte e mezza: erano in cinque a bordo della Bmw finita fuori strada, tre ragazze e due ragazzi, il più grande di 25 anni. Una sbandata improvvisa, in Via XX Settembre a Flero, causata con buona probabilità dall'asfalto ghiacciato.

L'auto ha perso aderenza, è finita fuori strada nonostante i disperati tentativi di tenerla in “pista”. Ha centrato prima un albero, poi è stata sbalzata contro il muretto di cinta di un'abitazione, e infine contro il contatore del gas. Nessuno dei cinque ragazzi a bordo si è fatto male, e questo ha già dell'incredibile.

L'esplosione sfiorata

Ancora più incredibile l'esplosione soltanto sfiorata: l'aria era già satura di gas quando sono arrivati i pompieri, sarebbe davvero bastata una scintilla. I Vigili del Fuoco hanno poi bloccato la fuga di metano, evitando il peggio. Le tubature sono state poi riparate il giorno successivo da tecnici specializzati.

Sul posto per i rilievi anche una pattuglia dei carabinieri. Il ragazzo alla guida, che abita a Urago Mella, è stato sottoposto agli esami dell'alcol e della droga: è risultato negativo in entrambi i casi. L'auto è andata in buona parte distrutta, portata via con il carro attrezzi. Non è la prima volta che in zona si verifica un incidente del genere, e sempre a causa del ghiaccio sull'asfalto.