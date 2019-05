Travolta da un'auto in pieno centro, 'vola' sull'asfalto: in ospedale la figlia di Pirlo

Grosso spavento per il calciatore bresciano, ex campione di Juventus e Milan, Andrea Pirlo: nel pomeriggio di martedì la figlia 13enne è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

L'incidente in pieno centro a Torino, all’angolo tra via Bonafous e via Maria Vittoria: la ragazzina pare stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto. Il conducente della macchina si è subito fermato e ha allertato i soccorsi.

Per la 13enne tanto, tantissimo, spavento: dopo l'impatto e la caduta sull'asfalto, lamentava forti dolori alla schiena e all'addome ed è quindi stata trasportata all'ospedale Regina Margherita, dov'è stata tenuta in osservazione. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi: la ragazzina se la sarebbe cavata con lievi contusioni ed è stata dimessa nella mattinata di mercoledì.