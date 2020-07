Scooter sbanda, uomo cade e si schianta contro il guardrail: è grave

La sbandata improvvisa, il 'volo' sull'asfalto, poi l'impatto contro il guardrail: un 48enne di Volongo è stato vittima di uno spaventoso incidente in scooter, verso le 19.30 di martedì in via 20 Settembre a Fiesse, in prossimità della curva che conduce al ponte sul fiume Gambara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, ma pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo. Ha perso molto sangue e, dopo l'intervento di un'ambulanza e di un'auto medica, è stato fatto decollare da Brescia anche l'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.