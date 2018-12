Schianto in pieno centro per una mancata precedenza: due feriti in ospedale

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente stradale della vigilia di Natale a Fenili Belasi, frazione di Capriano del Colle, sulla Strada Provinciale IX ma comunque in pieno centro abitato, tra case, locali e pizzerie. Lo schianto poco prima delle 23: nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture e tre persone, per fortuna ferite in modo non grave.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. Un'auto in uscita da una strada laterale avrebbe centrato un altro mezzo, in arrivo proprio in quel momento. Sono stati proprio i protagonisti del sinistro stradale ad allertare il 112 e a mettere in moto la macchina dei soccorsi.

Come detto niente di grave: tre le persone coinvolte, due uomini di 54 e 57 anni a bordo della prima vettura e un ragazzo di 27 che guidava il secondo mezzo. Certo le due auto sono rimaste parecchio danneggiata.

In meno di un'ora i feriti erano già in ospedale. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze (da Dello e Roncadelle) e l'automedica: due i contusi che sono stati trasportati in ospedale, ma solo per accertamenti, in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Per il terzo coinvolto non si è reso nemmeno necessario il trasporto in ambulanza.