Schianto in moto contro un'auto, muore poco dopo il ricovero in ospedale

Ancora sangue sulle strade: il 55enne Federico Venco ha perso la vita sabato sera in ospedale a un paio d'ore dal terribile incidente in cui era rimasto coinvolto. Sempre cosciente, dopo lo schianto, si è sentito male all'improvviso a causa di un'emorragia interna: i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c'è stato più niente da fare. Abitava a Roverbella con il fratello: la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, in vista di un probabile autopsia.

L'incidente intorno alle 19 lungo Strada Cavallara, in territorio di Cavriana e in direzione di Valeggio Sul Mincio. Venco era in sella alla sua moto Harley-Davidson quando si è trovato di fronte una Ford Focus che stava facendo manovra, stava facendo inversione. Non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

La moto ha centrato la parte posteriore del veicolo, e il 55enne è stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza. A bordo della Focus una giovane coppia di origini albanesi e la loro figlia di cinque anni: nessuno di loro si è fatto male, ma la piccola è stata comunque ricoverata per accertamenti alla Pederzoli di Peschiera del Garda.

Sono stati marito e moglie ad allertare il 112 e a prestare i primi soccorsi al centauro coinvolto nell'incidente. Sul posto ambulanza e automedica: Venco è stato trasferito all'ospedale di Castiglione delle Stiviere, dove gli sono state riscontrate fratture al bacino e al femore.

Sottoposto a una Tac per verificare eventuali lesioni interne, ha cominciato a sentirsi male. E' svenuto e ha perso conoscenza: stava lottando con una terribile emorragia. La corsa disperata in sala operatoria, i tentativi di salvarlo: purtroppo niente da fare. Federico Venco è morto in ospedale.