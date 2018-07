Vola con l'auto nella scarpata, muore sul colpo. Gravissimo il fratello

Un'altra tragedia scuote la nostra provincia: si è consumata in pochi attimi, poco più tardi delle 19 di domenica. Il fratello più grande è morto sul colpo: quello più piccolo, di tre anni più giovane, sta lottando per la vita in un letto d'ospedale. Il terribile schianto a Edolo, in Valcamonica: i due sono finiti fuori strada con l'auto, precipitando da una scarpata per diverse decine di metri in località Mola, a oltre 1600 metri di altitudine.

Toccherà ai carabinieri cercare di fare chiarezza su quanto accaduto: ricostruire la dinamica dell'incidente, capire il perché con l'auto siano finiti fuori strada, per una distrazione o un malfunzionamento del mezzo. A perdere la vita il 67enne Fausto Arzaroli, camuno di origine (nato e cresciuto proprio a Edolo) ma da tempo residente a Torino.

Insieme a lui, come detto, il fratello Dario di 64 anni: al momento della caduta in qualche modo è stato sbalzato fuori dal mezzo, e quindi si è salvato la vita. Ma la speranza è appesa a un filo sottilissimo, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civile, dove è arrivato poco dopo le 20.30 in elicottero.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: a dare l'allarme è stata la moglie di Dario, nella loro baita di montagna non lontano dal luogo dell'incidente. Pare abbia sentito un gran rumore, come un boato, e sia corsa subito a vedere per verificare cosa fosse successo. E ai suoi occhi un'immagine terribile: l'auto precipitata di sotto, il marito agonizzante, del cognato nessuna notizia certa.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto ambulanza e automedica, il Soccorso alpino, i carabinieri e l'elisoccorso, decollato da Brescia. Ma il corpo di Arzaroli è stato recuperato ormai senza vita: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.