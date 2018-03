Travolto da un camion, muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Eugenio Fata, camionista 60enne di una ditta di Carpenedolo, si è spento in un letto dell'ospedale di Genova: troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì nel porto del capoluogo ligure.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era appena arrivato al porto di Genova, al termine di un viaggio cominciato a Carpenedolo: una volta sceso dal suo camion, per chiedere informazioni, è stato travolto da un altro mezzo pesante che stava facendo manovra.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’auto medica inviata dal 118 che gli aveva prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Poi il trasporto d’urgenza all'ospedale San Martino, dove il suo cuore ha ceduto poche ore più tardi. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei medici: le gravi ferite riportate nell'incidente avevano ormai compromesso gli organi vitali del 60enne.

Originario di Cosenza, ma residente da molti anni a Solferino nel Basso Garda, Fata lavorava per l'azienda Monteverdi di Carpenedolo. La tragica notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa velocemente sui social network: decine di persone lo hanno ricordato su Facebook descrivendolo come un uomo per bene che amava la sua famiglia. Lascia la moglie e una figlia.

L’autista del mezzo che ha travolto il 60enne è indagato per omicidio colposo: la Polizia e Capitaneria di Porto sono incaricati delle indagini, e spetta a loro il compito di ricostruire cosa sia esattamente accaduto.In seguito al tragico incidente, i sindacati hanno chiesto e ottenuto la sospensione di tutte le operazioni all’interno del terminal: portuali e autotrasportatori hanno proclamato uno sciopero dalla mezzanotte di lunedì fino alla mezzanotte di martedì 27 marzo, bloccando tutti gli accessi al porto.