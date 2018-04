Investe e uccide un uomo sotto l’effetto di droghe: ragazzo a processo

Si era messo al volante della sua Bmw dopo aver fatto uso di droghe, e nella corsa lungo le strade della Valcamonica aveva investito e ucciso un uomo, senza nemmeno fermarsi per soccorrerlo. Inchiodato dalle immagini delle telecamere e dalle indagini dei Carabinieri di Breno, a breve andrà alla sbarra. Pesantissime le accuse nei confronti del ragazzo, un 22enne di origini bosniache ma di casa a Darfo: omicidio stradale aggravato (proprio perché aveva assunto sostanze stupefacenti) e omissione di soccorso.

Rinviate a giudizio anche le altre due persone che erano a bordo della Bmw che travolse e uccise Giovanni Fontana, 65enne originario di Artogne e di casa a Cogno. Si tratta di un ucraino di 21 anni e di una 19enne rumena, entrambi residenti ad Angolo: dovranno rispondere di concorso in omissione di soccorso.

Il tragico incidente risale alla notte tra il 14 e il 15 dicembre scorso: il 65enne era stato travolto dalla Bmw mentre stava camminando lungo via Manzoni, nei pressi della rotonda dell'ospedale di Esine. Alcuni passanti lo avevano trovato riverso sull'asfalto, in fin di vita, ed era scattata la chiamata al 112. I sanitari del 118 avevano provato a lungo a rianimare l'uomo: tutto inutile, per lui non c'era ormai più nulla da fare.

Tempestive ed efficaci le indagini dei Carabinieri del Radiomobile di Breno, che avevano individuato il 22enne poche ore dopo la tragedia, alle prime luci dell'alba. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e il racconto di una ventina di testimoni hanno permesso di ricostruire chiaramente la dinamica della tragedia. A incastrare definitivamente il 22enne le tracce organiche dell'anziana vittima rinvenute dalla Scientifica sulla carrozzeria della Bmw.