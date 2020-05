Drammatico schianto frontale nella notte: morte due ragazze

Quattro ambulanze, due elicotteri, due squadre di Vigili del fuoco, la Polizia stradale:nella serata di ieri la Strada statale 42 si è trasformata in un campo di battaglia in seguito a un terrificante frontale tra due auto. Il bollettino sanitario è purtroppo drammatico: due ragazze sono decedute, e due dei cinque feriti versano in gravi condizioni.

Al momento sono pochi i dettagli che emergono. L'incidente è avvenuto attorno alle 22 a Esine, sulla statale che porta in Alta Valle Camonica. Le ambulanze giunte sul posto sono partite da Esine, Darfo, Berzo Demo e Breno. Due invece le eliambulanze per i feriti più gravi, partite dal Civile di Brescia e da Como. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche la Polizia stradale di Darfo Boario Terme e due squadre di Vigili del fuoco, da Darfo e da Breno.

Impressionanti le immagini delle auto dopo l'impatto: una delle due non ha più - letteralmente - il muso davanti, completamente accartocciato nell'urto con l'altro veicolo. Due le vittime, entrambe purtroppo giovanissime: una ragazza di 19 anni ed una di 20. Si registrano anche cinque feriti, tutti con età compresa tra i 30 e i 40 anni.

