Schianto mortale: Giulia e Claudia uccise dalla sbandata improvvisa di un'Audi

Dopo una tranquilla serata in pizzeria, stavano facendo ritorno verso casa, quando la loro vita è stata spezzata da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. A distanza di 12 ore dallo spaventoso incidente verificatosi ieri sera, sono stati resi noti i nomi delle due giovani vittime.

Giulia Vangelisti, residente a Cividate Camuno, e Claudia Marioli, di Esine: sono loro le due ventenni (Claudia avrebbe compiuto vent'anni fra pochi mesi) decedute nello scontro frontale lungo la strada statale 42. Le ragazze viaggiavano a bordo di una Opel Corsa in direzione dell'Alta Valle dopo aver mangiato una pizza a Darfo. All'improvviso, come riportato dal Giornale di Brescia, l'utilitaria è stata centrata dall'Audi sulla quale viaggiavano cinque uomini, operai albanesi e tunisini che tornavano a casa, nella Bassa, dopo una settimana di lavoro in Svizzera. Al momento non chiaro il motivo della sbandata.

Due dei cinque occupanti dell'Audi sono ricoverati in gravi condizioni, si tratta di un tunisino di 33 anni e un albanese di 38. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla Polizia stradale di Darfo.