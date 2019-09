Pauroso schianto in tangenziale: camion di ghiaia si ribalta, 6 feriti

Pauroso incidente lunedì mattina sulla tangenziale tra Lonato e Castiglione delle Stiviere, sulla Ss567 all'altezza dello svincolo di Esenta: un Tir che trasportava ghiaia si è ribaltato, coinvolgendo nell'impatto – direttamente o indirettamente – anche tre automobili. Il bilancio è davvero quello di una tragedia sfiorata: sei feriti, tutti per fortuna non gravi, ricoverati in codice giallo all'ospedale di Castiglione o alla Poliambulanza di Brescia.

Lo schianto intorno alle 11.30: la dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e il soccorso ai feriti, alcuni rimasti incastrati tra le lamiere della propria auto. In tutto, come detto, si contano 6 ricoverati: un giovane di 35 anni, due uomini di 46 e 50 anni, tre pensionati di 71, 77 e 82 anni.

In loco la centrale operativa ha inviato quattro ambulanze (Croce Verde, Croce Azzurra e Croce Rossa) oltre all'auotomedica. Traffico in tilt, inevitabilmente: la strada è stata chiusa a lunga per permettere le operazioni di soccorso. Nello schianto una vettura è finita per centrare il pieno il camion, un'altra fuori strada precipitando nel fosso per diversi metri.