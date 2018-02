Schianto frontale: quattro feriti, grave una giovanissima

Uno scontro devastante che ha distrutto due veicoli e reso necessario il ricovero in ospedale per quattro persone, una delle quali sarebbe in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto all'alba, intorno alle 5:00, sulla Strada Provinciale XI nel territorio comunale di Erbusco.

Lungo quello che è un rettilineo, a poca distanza dall'Iris Hotel, una Volkswagen Golf ed un mini van Citroen si sono scontrate frontalmente. A bordo della Golf viaggiavano tre ragazzi di 16, 17 e 20 anni, sul furgoncino un 64enne. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i mezzi del soccorso partiti da Bornato e Palazzolo e i Vigili del Fuoco di Sale Marasino. Gravi tutti i feriti, trasportati all'ospedale Mellino Mellini di Chiari; la criticità delle condizioni della ragazza, diciassettenne, ha successivamente reso necessario il trasferimento presso il Civile di Brescia. La prognosi è riservata.

Le indagini sono state affidate alla Polizia Stradale di Iseo, che cercherà di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e si occuperà di accertare le condizioni dei conducenti.