Travolto da un'auto sulle strisce pedonali, muore dopo il ricovero in ospedale

Diomiro Ferrari non ce l'ha fatta. Venerdì mattina, l'anziano 88enne era stato investito sulle strisce pedonali in via Costa a Zocco di Erbusco, mentre stava attraversando la strada spingendo una carriola a pochi metri dalla sua abitazione.

Purtroppo le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. Si è spento sabato mattina in un letto dell'ospedale Civile, dove era stato portato d'urgenza a seguito dell'incidente. Ad investirlo era stata una Renault Clio: al volante un suo compaesano, che si era subito fermato per prestare soccorso.