Ciclista investito e ucciso mentre torna a casa dal lavoro

La chiamata è giunta nella sala operativa di Areu alla mezzanotte e dieci minuti. Giunti sul posto rapidamente, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte della persona investita. Nella notte tra venerdì e sabato un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Sp11 in via Iseo, la strada che da Erbusco conduce verso Rovato, non distante dal centro commerciale Le Porte Franche.

La vittima è un operaio egiziano che stava viaggiando in bicicletta in compagnia di un amico di 26 anni. Pare che il 54enne avesse da poco finito il turno di lavoro e stesse pedalando verso casa quando è stato investito. A centrare la sua bicicletta è stata una Volkswagen Polo guidata da un 26enne che immediatamente dopo l'incidente si è fermato ed ha chiamato i soccorsi.

Mentre la Polstrada di Iseo si occupava dei rilievi del caso, il giovane automobilista è stato condotto in ospedale in stato di shock.