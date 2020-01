Incidente all'alba, quattro giovani in ospedale dopo l'uscita di strada

Senza essersi scontrata con altri veicoli, l'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Grave incidente in Franciacorta alle primissime luci dell'alba, nel territorio comunale di Erbusco. Erano da poco passate le 5:30 quando l'auto con a bordo 4 giovani mentre stava percorrendo via Iseo è uscita di strada e si è ribaltata, distruggendo la ringhiera di un'abitazione.

A bordo c'erano quattro giovani: una ragazza minorenne di 17 anni, due ragazzi di 20 e uno di 23. Soccorsi da ambulanze e un elicottero, tre feriti - in codice giallo o verde - sono stati trasportati negli ospedali di Chiari e al Civile di Brescia. Il più grave invece è stato portato in eliambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Legnano, in provincia di Milano.