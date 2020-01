Terrificante incidente: auto sbanda, 'vola' in un vigneto e si ribalta

Pauroso incidente stradale sabato notte, poco dopo le 23, a Erbusco. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'Audi TT con a bordo tre giovani ha sbandato ed è uscita di strada sulla Provinciale XXII, provenendo da Adro; ha finito per ribaltarsi contro i filari di un vigneto.

A bordo erano presenti un 17enne, un 22enne e una 33enne: hanno tutti riportato lesioni di non grave entità, solamente un ferito è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.



Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, un'auto medica, due ambulanze e gli agenti della Polstrada di Darfo, che si sono occupati dei rilievi del caso. L'auto è andata completamente distrutta.