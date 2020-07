Terribile incidente, centauro muore sul colpo: gravissima la sua amica

Ancora sangue sulle strade del lago di Garda: domenica pomeriggio un motociclista di 43 anni – Enzo Salinitro, residente a Cesano Maderno, Monza e Brianza – ha perso la vita sulla Provinciale della Valle del Sarca, mentre la donna che era con lui – una 46enne bresciana di Malegno, C.S. le sue iniziali – è gravissima all'ospedale di Santa Chiara, dove è stata trasportata in elicottero.

E' questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto a Dro, in zona Lavini, in linea d'aria a pochi chilometri di distanza da Riva del Garda. I due erano in moto sulla Sp84, la strada che porta verso Drena e la Valle di Cavedine, quando si sono schiantati contro un'auto, una Fiat Punto, subito dopo una curva.

Morto sul colpo dopo lo schianto

Per Salinistro purtroppo non c'è stato niente da fare: l'impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo. Anche la 46enne bresciana è stata sbalzata dalla sella, riportando gravi traumi. La prognosi è riservata, e non è ancora stata dichiarata fuori pericolo. Sotto shock l'automobilista trentino alla guida della Punto, rimasto comunque illeso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale dell'Alto Garda: come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Fonte: TrentoToday.it