Abbagliato dal sole, si schianta con la moto: Emanuele muore a soli 19 anni

Non ci sono più dubbi ormai, sulla dinamica del tragico incidente che sabato pomeriggio è costato la vita al giovane Emanuele Bonfante di Goito, morto a soli 19 anni sulla Strada Provinciale 29 in territorio di Caprino Veronese, sul lago di Garda. Sarebbe rimasto abbagliato dal sole: la luce intensa l'avrebbe accecato, costringendolo alla brusca frenata che poi gli ha fatto perdere il controllo della sua moto, una Kawasaki Ninja.

L'incidente

Il resto purtroppo è storia triste: Emanuele è volato in avanti, sbalzato dalla sella per diversi metri. Fino a cadere sul guard-rail con la testa: il casco che si spezza, la botta violentissima al capo. Non c'è scampo per Emanuele: verrà rianimato a lungo, per quasi mezz'ora, ma senza successo. Tutto sotto gli occhi degli amici che erano con lui: era una giornata come tante, i primi giorni di primavera e la voglia di stare in compagnia, di passare un bel pomeriggio con le persone a cui voleva bene.

Niente di tutto questo. Sono bastati pochi attimi per capire che si stava consumando una tragedia. La centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica, mentre in cielo già volava l'elicottero. Intubato, rianimato: i soccorritori hanno provato di tutto. Non è la prima volta che capitano incidenti in zona: da residenti e non solo quella è considerata una curva maledetta. Quella che ha tradito anche Emanuele, l'ha strappato troppo presto dalla sua giovane vita.

Una vita spezzata

Aveva compiuto 19 anni poco più di una settimana fa, aveva festeggiato con amici e compagni di scuola in una nota discoteca di Mantova. Frequentava l'ultimo anno dell'Istituto agrario, sempre a Mantova. Emanuele era figlio unico. Tutta la comunità si stringe al dolore dei genitori e dei parenti più stretti. I funerali verranno celebrati martedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Villa Cappella a Goito. La salma al momento riposa nella Casa del commiato di Piubega.