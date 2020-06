Paurosa carambola, auto contro il muro: 5 feriti in ospedale tra cui 2 bambini

Ci sono anche due bambini tra gli sfortunati protagonisti della paurosa carambola di mercoledì pomeriggio a Edolo: poco prima delle 18 in Via Treboldi, la controstrada che attraversa tutta la zona artigianale, un'Alfa Romeo 147 per cause in corso di accertamento ha sbandato e ha centrato in pieno un muretto, quasi abbattendolo.

A bordo dell'auto c'erano cinque persone: nonostante la velocità contenuta l'impatto è stato molto violento, e per lunghi attimi si è temuto il peggio, tanto che l'allarme è stato lanciato in codice rosso. Proprio per la presenza dei bambini sono stati fatti decollare due elicotteri, da Sondrio e da Brescia, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale dei due piccoli feriti, di 5 e 8 anni.

Non sono gravi, per fortuna, nemmeno le condizioni degli altri occupanti del mezzo: un ragazzo di 21 anni e due giovani donne di 33 e 42 anni. Sul posto si sono precipitate anche tre ambulanze più l'automedica: i feriti sono stati trasferiti tra il Civile e l'ospedale di Edolo. Per liberare i feriti e rimettere in sesto la carreggiata decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Edolo. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.