Auto sbanda in rettilineo, poi il 'volo' spaventoso dentro al vigneto

Alto Garda. L'auto ha sbandato sul rettilineo della Statale 45 "Gardesana Occidentale", è uscita di strada e si è poi fermata contro un palo di cemento, dopo aver sradicato diverse piante di vite nella campagna a bordo della carreggiata. E' quanto è accaduto a due ragazzi, uno 18enne e un minorenne, nel primo mattino di lunedì 10 febbraio a Dro (Tn).

L'incidente è avvenuto alle porte del paese. Erano circa le 7.30 quando il giovane alla guida ha perso il controllo del veicolo finendo nella scarpata che corre parallela alla strada; poi è seguita una corsa 'impazzita' tra i filari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Dro, al seguito delle ambulanze.

Fortunatamente non c'è stato bisogno del trasporto in Pronto Soccorso per nessuno dei due. Tanto spavento, e danni ingenti sia all'auto che al vigneto.



Fonte: Trentotoday.it