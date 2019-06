L’auto sbanda e si schianta: giovane barista muore sul colpo

A meno di 24 ore dalla tragedia è il giorno del ricordo e delle lacrime: Doriana Maria Serbu aveva appena 20 anni, ne avrebbe compiuti 21 tra qualche mese. Originaria di Sibiu, Transilvania, da tempo abitava in provincia: viveva e lavorava a Rudiano, al bar Cafè del Mar dove tutti la ricordano con affetto. E’ morta sul colpo sulla Strada Provinciale 2, tra Roccafranca e Orzinuovi: praticamente lo stesso punto dove cinque anni fa morì un’altra giovanissima, la 25enne Sara Piovani di Manerbio.

Sognava una vita felice

Sognava una vita felice, Doriana, come tutte le ragazze alla sua età. Dava sempre il tutto per tutto, dicono di lei, sul lavoro e non solo. Una tragedia che spezza il cuore di amici e parenti, di tutti quelli che la conoscevano. La salma riposa in ospedale, a disposizione della magistratura. Ancora non si esclude l’ipotesi dell’autopsia.

Tutto è successo in pochi attimi, sulla Sp2: Doriana viaggiava verso Orzinuovi, a bordo della sua Daewoo Matiz, quando improvvisamente ha sbandato, ha perso il controllo dell’auto ed è finita sulla corsia opposta di marcia, proprio quando sopraggiungeva un Tir Scania guidato da un giovane lituano.

Il fatale incidente

Sembra che la ragazza abbia fatto il possibile per rientrare in corsia, e allo stesso tempo anche il camionista ha sterzato a tutta sulla sua destra, finendo per sfondare il guardrail e con le ruote nel fosso che costeggia la strada. Niente da fare: impatto inevitabile, e violentissimo. Della piccola Matiz rimane solo un groviglio informe di lamiere. E la giovane Doriana Maria muore sul colpo.

Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde: medici e operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Lunghe code e traffico in tilt: Carabinieri e Polizia Locale si sono occupati della viabilità.