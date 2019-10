Falciata da un'auto mentre attraversa, giovane donna in ospedale

Poco prima delle 6.30 di venerdì mattina, una donna di 39 anni è stata investita da un veicolo mentre attraversava via 20 Settembre. La 39enne è stata sbalzata sull'asfalto a seguito dell'impatto, riportando lesioni agli arti inferiori; fortunatamente non è in gravi condizioni.

Per i soccorsi è stata inviata un'ambulanza dei Volontari di Nuvolento. La 39enne è stata carica sulla barella e poi condotta all'ospedale di Gavardo per il ricovero in codice giallo.



Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto avvenuto, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Stradale, intervenuti sul posto da Brescia con una pattuglia.