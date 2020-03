Travolto da un camion e sbalzato sull'asfalto: operaio morto sul colpo

Infortunio mortale sul lavoro appena oltre confine: sulla Strada provinciale 236 tra Cavriana e Guidizzolo ha perso la vita mercoledì mattina il 55enne Donato Greco, residente a Pozzolengo. Poco dopo le 9, mentre si stava occupando di dirigere il traffico (facendo servizio di movierato) durante i lavori per la nuova strada, è stato travolto da un camion guidato da un 49enne, che non si sarebbe accorto di lui fino all'ultimo.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Volta Mantovana, che stanno ricostruendo la vicenda in collaborazione con i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats. La tragedia si è consumata in pochi attimi, sotto gli occhi attoniti dei colleghi, che non hanno potuto fare nulla.

Sbalzato sull'asfalto, morto sul colpo

A seguito del violento impatto Greco è stato sbalzato per una decina di metri sull'asfalto. L'allarme è stato lanciato in codice rosso: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra, mentre da Brescia è stato fatto decollare anche l'elicottero. Niente da fare, purtroppo: il cuore dell'operaio non ha più ricominciato a battere, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è stata ricomposta in ospedale, a disposizione della magistratura che, comunque, difficilmente disporrà l'autopsia. Donato Greco, 55 anni, lavorava per l'azienda Ecotraffic, impegnata appunto in questi giorni nei lavori stradali sulla ex Statale 236. Da tempo abitava a Pozzolengo, dov'era molto conosciuto: lo piangono la moglie e le due figlie. Forse già nelle prossime ore si conoscerà la data dei funerali.