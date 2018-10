Si schianta contro il guard-rail e muore sul colpo: lascia tre giovani figli

Si è schiantato in curva contro il guard-rail, dopo aver perso il controllo della moto forse a causa dell'asfalto bagnato: un impatto violentissimo, e a gran velocità, che purtroppo non ha lasciato scampo al 58enne Domenico Pasini, bresciano di Odecla, frazione di Malonno, morto domenica pomeriggio sulla Provinciale 222 in Trentino, in territorio di Zuclo sulla strada che porta a Tione. Per lui non c'è stato niente da fare.

Il terribile incidente intorno alle 17: Pasini era in sella alla sua moto Suzuki, circa 200 metri più avanti dell'amico con cui stava condividendo la giornata. Partiti da Brescia, avevano attraversato il passo Duron e adesso stavano scendendo verso Tione. E' stato l'amico a trovarlo fuori strada esamine, con la due ruote completamente distrutta.

Ha subito chiamato i soccorsi: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, e in volo è decollato l'elicottero. Ma quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, il cuore di Pasini aveva già smesso di battere: è stato rianimato a lungo, senza successo. E' morto sul colpo subito dopo l'impatto.