Il dramma di Domenico, padre di famiglia morto in un terribile incidente in moto

Al dolore straziante per una morte prematura e terribile si aggiunge l'estenuante attesa per poter portare a casa ciò che resta del loro caro e poter organizzare l'ultimo saluto. La moglie e i tre figli di Domenico Pasini, il 58enne di Odecla, frazione di Malonno, morto in un tragico incidente avvenuto sulla Provinciale 222 in Trentino, attendono ancora il nulla osta della magistratura per poter riportare a casa il feretro.

Un'attesa prolungata di cui non si conoscono le motivazioni che coinvolge l'intero paese. Operaio alla Om Iveco di Brescia, Pasini era molto conosciuto in fabbrica e in paese – a Odecla di Malonno – per il suo carattere tranquillo e il suo essere sempre disponibile.

Il drammatico schianto domenica, intorno alle 17: il 58enne era in sella alla sua moto Suzuki, circa 200 metri più avanti dell'amico con cui stava condividendo la giornata. Partiti da Brescia, avevano attraversato il passo Duron e stavano scendendo verso Tione. È stato l'amico a trovarlo fuori strada esanime, con la due ruote completamente distrutta.

Ha subito chiamato i soccorsi: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, e in volo è decollato l'elicottero. Ma quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, il cuore di Pasini aveva già smesso di battere: è stato rianimato a lungo, senza successo.

A quanto pare avrebbe battuto la testa contro il pilone d'acciaio centrale del guard-rail: una botta tremenda, anche se il casco era ben legato. Per rilievi e accertamenti sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale delle Giudicarie e i Vigili del Fuoco.