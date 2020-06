Tragico schianto frontale: morta giovane mamma, gravissimo il figlioletto

È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a Desenzano, lungo via Salvo d’Acquisto. Nello schianto ha perso la vita una donna di 43 anni di origine rumena, ma di casa nella cittadina gardesana. Mentre il figlio della vittima, che viaggiava sul sedile posteriore dell'auto, è ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia.

Feriti anche i due giovani - entrambi residenti nella Bergamasca - a bordo dell’altra auto coinvolta, una Bmw Serie 1: una 24enne, che è stata ricoverata in prognosi riservata alla Poliambulanza, e un 28enne. Le condizioni del ragazzo non sarebbero preoccupanti: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Peschiera

Stando a una primissima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Desenzano, la Renault Scenic, con a bordo mamma e figlio, viaggiava lungo via Salvo d’Acquisto in direzione di Desenzano, mentre la Bmw proveniva da via Adriano. L’impatto, frontale, è stato terribile e non ha lasciato scampo alla donna al volante dell’utilitaria, mentre il figlio di 8 anni è stato trasferito al Civile in eliambulanza.

Oltre alla Polizia Stradale e all’elisoccorso, sul posto sono intervenute 3 ambulanze, due automediche e i Vigili del Fuoco.