Si schianta con lo scooter, viene trovato a terra agonizzante

L'hanno trovato riverso a terra sull'asfalto, con gravi ferite sul corpo, a pochi metri di distanza dalla sua Vespa. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo, un 54enne di casa a Lonato, al nosocomio cittadino.

L'incidente, la cui dinamica è avvolta nel mistero, è avvenuto poco dopo le 17 di giovedì a Desenzano. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, il 54enne è stato sbalzato dalle sella della sua Vespa ed è rovinato sull'asfalto mentre percorreva via Monte Baldo.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa: l'uomo potrebbe avere fatto tutto da solo, cadendo a terra dopo avere perso il controllo della due ruote, oppure potrebbe essere stato urtato da un altro veicolo, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Una sola la certezza, al momento: il 54enne ha riportato seri traumi. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero meno critiche di quanto temuto in un primo momento: è stato ricoverato i codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.