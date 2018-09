Maxi tamponamento in autostrada, sette feriti, due bambine in ospedale

Un grave tamponamento verificatosi intorno alle 11:30 ha provocato ben sette feriti e pesanti ripercussioni sul traffico. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Quasi completamente bloccata le corsie di marcia: le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che chiudere l'autostrada per prelevare i mezzi incidentati e consentire le più rapide operazioni di soccorso ai feriti.

Complessivamente sono sette le persone soccorse, tra le quali due bambine di 4 e 9 anni, trasportate al Civile di Brescia e, a quanto pare, anche un neonato. Sette le ambulanze giunte sul posto, più un'auto medica. La situazione è tornata alla normalità solo dopo circa tre ore dal tamponamento.