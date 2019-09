Travolta dall'auto dell'amica, batte la testa sull'asfalto: donna in fin di vita

È stata travolta mentre camminava lungo via Di Vittorio, proprio mentre cercava di raggiungere la Toyota Yaris della sua amica: sbalzata sull'asfalto, ha sbattuto violentemente la testa.

Un impatto tremendo: la vittima dell'incidente avvenuto sabato mattina a Rivoltella di Desenzano è una donna di 91 anni ed è gravissima. Trasportata d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. La vita dell'anziana, di casa nel paese gardesano, è appesa ad un filo e la prognosi è ovviamente riservata.

Tutto è accaduto in pochi, drammatici istanti. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla Locale di Desenzano, la 91enne era appena uscita di casa: stava camminando in direzione dell'utilitaria dell'amica, parcheggiata a poca distanza. La Yaris sarebbe stata urtata da una Mini, per ragioni ancora da chiarire: dopo l'impatto si sarebbe mossa all'indietro, travolgendo l'anziana.

Le condizioni della 91enne sono apparse subito critiche, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elicottero, che ha trasportato d'urgenza l'anziana all'ospedale Poliambulanza di Brescia: i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.