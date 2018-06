Attraversano sulle strisce pedonali, due ragazzi falciati da un’auto

In vacanza sul Garda, insieme ad alcuni amici: un viaggio che per due giovanissimi turisti moldavi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Diciotto anni appena compiuti lei, 17 lui: sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Con loro c'era anche un coetaneo, che è riuscito a schivare l'impatto con la macchina.

Per loro si è temuto il peggio: caricati sul cofano dell'auto, sono poi rovinosamente caduti sull'asfalto. Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari della Croce Rossa di Calvisano, arrivati a bordo di due ambulanze, sono stati trasportati all'ospedale di Desenzano. Avrebbero riportato seri traumi, ma non sono in pericolo di vita.

L'incidente giovedì mattina, poco dopo le 9,30 a Desenzano: la coppia stava percorrendo l'attraversamento pedonale di via Gramsci, in compagnia di un altro giovane, quando è stata travolta da una Renault Clio, guidata da una 74enne del posto. Nessun dubbio sulla dinamica, all'incidente ha infatti assistito un agente della Polizia Locale del comune gardesano che ha poi riferito ai colleghi l'accaduto. Da quanto ricostruito sembra che l'anziana fosse distratta e non stesse guardando la strada davanti a sè, colpendo due giovani i pieno, mentre il terzo, con un balzo repentino, è riuscito a evitare di essere travolto.