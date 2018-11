Spaventoso frontale tra un'auto e un camion: ragazza in gravi condizioni

Grave incidente giovedì mattina a Desenzano: per cause ancora da accertare, un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente lungo la Provinciale 11. Ad avere la peggio la 33enne che era al volante della macchina: dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata d'urgenza al Civile di Brescia e ricoverata in codice rosso.

Lo schianto intorno alle 7, subito dopo il McDonald's e in direzione Brescia: oltre ai sanitari del 118, giunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso partito da Brescia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le condizioni della giovane automobilista sono immediatamente apparse critiche: estratta dalle lamiere, è poi stata trasferita in eliambulanza - atterrata in un campo in località Feniletto - nel nosocomio cittadino.

Illeso l'uomo al volante del mezzo pesante. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire: sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia stradale di Desenzano. Pesanti i disagi per il traffico: segnalate lunghe code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.