Provoca un incidente stradale: era ubriaco 6 volte oltre il limite di legge

E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza l'uomo che nella notte di Halloween ha provocato un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, mentre era ubriaco alla guida: i carabinieri l'hanno sottoposto all'alcol test, a cui è risultato positivo con un tasso alcolemico di 3 grammi per litro di sangue, addirittura sei volte oltre il limite di legge.

L'intervento fa parte della lunga notte dei controlli operati dai militari della Compagnia di Desenzano sulle principali vie di comunicazione e nei centri di aggregazione giovanile della riviera gardesana. Le pattuglie impiegate hanno fermato decine di automobili: il bilancio è di quattro patenti ritirate, con altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza.

Nella stessa notte, ricordiamo, è stato denunciato anche un ragazzo di Manerba, appena maggiorenne, trovato in possesso di una pistola a salve nel parcheggio della discoteca Sesto Senso di Lonato.