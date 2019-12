Si schianta con la Ferrari all'ingresso della A4: auto distrutta e lunghe code

La buona notizia è che nessuno si è fatto male. Quella cattiva è che una Ferrari 488, un'auto che non costa meno di 300mila euro, è andata completamente distrutta a seguito dello schianto di sabato mattina a Desenzano del Garda, sulla Sp11 all'incrocio tra l'ingresso in autostrada e la tangenziale che porta a Castiglione delle Stiviere.

Si tratterebbe di una vettura con targa tedesca, appena immatricolata, guidata da un giovane uomo – come detto, rimasto illeso – che avrebbe perso il controllo del mezzo proprio all'incrocio, finendo per centrare in pieno il muro laterale sul ciglio destro della strada. Sul posto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

La scena è stata ripresa e filmata da molti automobilisti curiosi. Lo schianto intorno alle 11, che in zona è quasi ora di punta: per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, l'accesso all'autostrada da Desenzano è rimasto chiuso per più di un'ora. Inevitabili il traffico e i disagi, con deviazioni obbligate e lunghe code.