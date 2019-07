Travolto in bici da un camion, uomo muore sul colpo

Ancora sangue sulle strade del Bresciano. Nel pomeriggio di mercoledì un uomo di 56 anni è stato travolto e ucciso da un camion mentre percorreva in bici la rotonda che collega la ex Statale 11 al casello dell’autostrada di Desenzano.

È accaduto attorno alle 16: sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze del 118, ma per il ciclista non c’era ormai più nulla da fare.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale che si sta occupando dei rilievi di rito. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.