Era la loro prima vacanza sul Garda: investiti mentre rientrano in albergo

Colpiti così forte da essere sbalzati a più di 20 metri di distanza, sull'asfalto. Rimasti a terra per quasi un'ora, intubati e rianimati prima di essere trasferiti d'urgenza in ospedale, il marito – Colin Campbell, 64 anni – e la moglie Tina, di 60 anni, il primo ancora ricoverato in Poliambulanza, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, la seconda invece che sta ancora lottando con le tremende ferite riportate domenica sera.

Lo schianto alle 22.15 in Via Dal Molin a Desenzano del Garda: una Mercedes Coupé guidata da un 55enne di Castiglione delle Stiviere ha centrato in pieno la coppia di coniugi, arrivati sul lago da Newcastle, che stava rientrando in albergo (al Piccola Vela) dopo una gita. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale: il conducente è risultato negativo al test dell'alcol, l'ipotesi più accreditata è quella di una distrazione (forse il telefono, chissà).

Sta di fatto che i due sono stati colpiti e travolti, sulle strisce pedonali e in un tratto di strada tra l'altro molto ben illuminato. Un capannello di curiosi ha rapidamente circondato la zona, mentre il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di soccorso.