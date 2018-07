Scoppia una gomma della bici, ragazza si schianta contro un muro

Brutto incidente in bicicletta per una giovane turista in vacanza sul lago di Garda: dopo aver perso il controllo della sua due ruote, è finita per schiantarsi contro il muro sulla strada che scende dal Castello. E' successo poco dopo le 13 di giovedì, sotto gli occhi di decine di persone.

Le grida della donna, una 30enne straniera, hanno richiamato l'attenzione di molti passanti, che hanno allertato il 112. Sul posto sono giunte due ambulanze a sirene spiegate: per fortuna la giovane non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Ma avrebbe riportato seri traumi: è stata trasportata, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale di Desenzano per verificare eventuali fratture e l'entità degli ematomi.

La 30enne scendeva da via Castello, mentre affrontava una curva stretta sarebbe scoppiata la ruota della sua bicicletta. Inevitabilmente la giovane avrebbe perso il controllo della due ruote, senza più riuscire a frenare, fino a schiantarsi.