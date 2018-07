Attraversa in bici sulle strisce pedonali: investito bambino di 10 anni

Travolto da un'auto mentre rientrava a casa, dopo un pomeriggio trascorso a scorrazzare per le vie del paese in sella alla sua bicicletta. È quanto accaduto a un bimbo di 10 anni, di origine pakistana e di casa a Desenzano. Il piccolo era in compagnia di un cugino, anche lui in sella a una 'due ruote': entrambi stavano attraversando via Bezzecca ed erano sulle strisce pedonali.

Il conducente di un'auto, che proveniva da via Montesuello, non si sarebbe accorto di loro, finendo per travolgere la bici del bimbo, durante la manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Bezzecca. Sbalzato dalla sella, il piccolo è rovinato sull'asfalto.

In un primo momento le sue condizioni sembravano critiche, tanto che l’azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze in codice rosso. Non è successo nulla di grave, fortunatamente: il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano e ricoverato in codice verde.

Nessuna conseguenza per il cugino, che è riuscito a evitare l'impatto con la macchina: un'Audi TT guidata da un ragazzo di origine camerunese, anche lui residente in zona. La dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le 18.30 di martedì, è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi.