Travolta da un'auto nel parcheggio del supermercato, bimba soccorsa dall'eliambulanza

Lunghissimi attimi di paura, lunedì mattina, fuori dal supermercato Simply Market di Desenzano del Garda: una bimba di soli 4 anni è stata investita da un'auto nel piazzale del negozio di via Rambotti. La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 12.

In un primo momento si è temuto il peggio: sul posto sono arrivate due ambulanze a sirene spiegate, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è poi rientrato: la bimba, rimasta sempre cosciente, non avrebbe riportato gravi ferite.

Dopo le prime cure prestate sul posto è stata trasferita al Civile di Brescia, a bordo di un'eliambulanza, per gli accertamenti del caso: è stata ricoverata in codice verde. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Desenzano, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.