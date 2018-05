Maxi carambola tra auto e camion: sei feriti e traffico paralizzato

Autostrada chiusa, code chilometriche e sei feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni. È questo il bilancio dell'incidente che si è verificato giovedì pomeriggio lungo l'A4, in territorio di Lonato. Quattro i mezzi coinvolti tra cui un'autocisterna che trasportava Gpl e un camper.

Tutto è accaduto poco prima delle 15 tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, in direzione Venezia: il tratto di autostrada è stato chiuso per circa un'ora, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del manto stradale. La chiusura della carreggiata in direzione Venezia ha provocato code lunghe anche 12 chilometri. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico delle strade alternative: anche in tangenziale Sud si sono verificato rallentamenti e ingorghi.

Sei le persone coinvolte nello schianto, tutte trasportate all'ospedale di Desenzano per gli accertamenti di rito. Per fortuna nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Verona Sud, che ha raccolto rilievi. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia che si sono occupate della rimozione dei veicoli e della messa in sicurezza del manto stradale.