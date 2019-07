Camion si schianta contro il guardrail: traffico impazzito, chilometri di coda

Pomeriggio da incubo, quello di mercoledì, lungo l'autostrada A4, a causa di in incidente che si è verificato in direzione di Venezia e ha coinvolto un tir. Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante ha improvvisamente sbandato finendo per schiantarsi conto il guardrail, all'altezza dell'uscita di Desenzano.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 e inizialmente si è temuto il peggio per il conducente, un 41enne: tanto che sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso e da Brescia si è pure alzato in volo l'elisoccorso. Nulla di grave per fortuna: il camionista è uscito miracolosamente illeso dall'incidente.

Pesanti invece i disagi per il traffico: lunghe code si sono formate durante le operazioni di soccorso. Non solo: per rimuovere il tir è stato necessario l'intervento di un'autogrù, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.