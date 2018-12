Maxi tamponamento in autostrada, traffico nel caos

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A4. A causa di un incidente, avvenuto attorno alle 9.30 di martedì, il traffico in direzione Milano ha subìto forti disagi. Lunghe code si sono formate tra i caselli di Desenzano e Brescia Est.

Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un maxi tamponamento tra diversi veicoli. Sul posto il 112 ha inviato 4 ambulanze. L'allarme è rientrato dopo l'arrivo in loco dei soccorritori del 118: nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi.