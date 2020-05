Terribile schianto in tangenziale, un ferito grave: sul posto l'elisoccorso

Terribile incidente stradale giovedì mattina, verso le 9.14, sulla Statale 11, nel tratto di tangenziale compreso tra la rotonda del McDonald's e lo svincolo per Rivoltella.

Nello schianto sono rimasti coinvolti almeno un'auto e un mezzo pesante: si segnalano due feriti (un 49enne e una 32enne), di cui uno in gravi condizioni. Sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze, l'elisoccorso decollato da Brescia e una squadra dei vigili del fuoco.

Ancora non si conosce la dinamica dello schianto, sulla quale stanno indagando gli agenti della Stradale. Si segnalano code e rallentamenti per oltre un chilometro, in entrambi i sensi di marcia.