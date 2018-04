Schianto contro un'auto, moto striscia sull'asfalto: donna in gravi condizioni

Incidente stradale domenica pomeriggio a Desenzano, sulla strada che porta a Colombare di Sirmione, con due feriti di cui una donna in gravi condizioni, ricoverata in ospedale – al Civile di Brescia – in elicottero: erano entrambi a bordo della moto Harley-Davidson che si è schiantata contro una Ford Focus, in Via Salvo d'Acquisto poco dopo le 15.

Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Locale: si sarebbe trattato di un tamponamento, per motivi ancora in corso di accertamento. Forse una distrazione, forse un colpo di sole: sta di fatto che la potente moto ha centrato in pieno il paraurti posteriore della Focus, strisciando poi per diversi metri sull'asfalto.

A bordo della Harley una coppia, uomo e donna entrambi di 51 anni: il centauro alla guida del mezzo è stato ricoverato in ospedale a Peschiera, in codice giallo, la donna invece è stata trasferita in ospedale in elicottero.

Le sue condizioni sono gravi, ma il quadro clinico per fortuna si è molto ridimensionato dopo i primi accertamenti medici: è ricoverata nel reparto di Traumatologia del Civile ma non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della Focus, un uomo di 38 anni. Parecchi disagi al traffico, in un'assolata domenica pomeriggio (e quasi all'ora di “punta”).