Violento tamponamento, suv invade la corsia opposta e si schiantra contro un'auto

Una dinamica davvero spaventosa, sette persone ferite e traffico in tilt. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la strada Provinciale 11. Tre i veicoli e 8 le persone coinvolte, tra cui un'intera famiglia di turisti, nello schianto che si è verificato poco dopo le 17.30 a Desenzano.

Tanta la paura, ma pare nulla di grave per le 6 persone ferite, tra cui due ragazzine di 13 anni e una di 10 che viaggiavano, insieme a mamma e papà, a bordo di una Toyota. L'intera famiglia, che stava trascorrendo un periodo di vacanza sul Garda, è stata trasportata in ospedale, a Desenzano, ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione, a innescare la paurosa carambola sarebbe stato un'autocarro che procedeva in direzione Verona: il mezzo avrebbe tamponato una Volkswagen Tiguan. A seguito dell'impatto, il suv tedesco avrebbe invaso l'opposta corsia, finendo per scontrarsi contro la Toyota, a bordo della quale viaggiava la famiglia di turisti. Anche il conducente del suv, un anziano, avrebbe riportato lievi traumi ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Inevitabili i disagi per il traffico, già congestionato: durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.