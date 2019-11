Violento frontale tra due auto, uomo estratto dalle lamiere: è grave

Spaventoso incidente, verso le 13.30 di mercoledì, a Dello. Stando alle prime informazioni trapelate due auto - entrambe utilitarie- si sono scontrate frontalmente all'altezza del cimitero del paese.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi insieme alla polizia locale, ma sembra che a provocare lo schianto sia stata l'improvvisa sbandata di una delle due utilitarie, che avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia.

Un groviglio di lamiere

Ad avere la peggio un 45enne che era al volante di una Fiat Punto, completamente distrutta dallo schianto: è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per liberarlo hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco di Orzinuovi. Pare che l'uomo abbia perso conoscenza per qualche istante: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stato caricato a bordo dell'eliambulanza e trasportato al Civile di Brescia. Ferito, ma pare non in maniera grave, l'altro automobilista.