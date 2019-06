Frontale sulla Provinciale: feriti padre e figlio, grave l'altro automobilista

Auto distrutte, tre feriti e disagi per il traffico. È il bilancio dello schianto frontale che si è verificato domenica sera lungo la Quinzanese, in territorio di Dello.

In ospedale sono finiti l'uomo che era al volante di una Kia, il figlio di 16 anni e il conducente dell'altra auto: una Fiat Panda. Proprio quest'ultimo avrebbe avuto la peggio: avrebbe rimediato seri traumi ed è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sarebbe critiche, ma non è in pericolo di vita. Più lievi le ferite rimediate da padre figlio: entrambi sono comunque stati ricoverati al Civile per le cure del caso.

Disagi al traffico

Per circa un'ora, il tempo necessario per portare a termine le operazioni di soccorso e la rimozione delle due auto, sulla Provinciale 9 si è viaggiato a senso unico alternato. La dinamica è ancora tutta da ricostruire: rilievi e testimonianze sono stati raccolti dai Carabinieri di Dello.