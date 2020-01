Tragico incidente: auto tampona un tir, giovane uomo muore sul colpo

Tragico schianto nella notte tra venerdì e sabato in via Agosti a Dello, dove, poco prima dell'una, un'Alfa Romeo Giulietta ha tamponato ad alta velocità un'autocisterna, finendo con la parte anteriore sotto il camion.

Al volante un uomo di 38 anni residente in paese, per il quale non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro i carabinieri.



Per i soccorsi e la rimozione dei veicoli sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Brescia e Orzinuovi, insieme a un'ambulanza e un'automedica.